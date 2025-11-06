Digitalisierung

Bundesverkehrsminister Schnieder, Digitalminister Wildberger und der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes Damm gaben in Berlin dafür den offiziellen Startschuss. Mit der digitalen Lösung werde der Alltag der Menschen vereinfacht und die Verwaltung von Fahrzeugpapieren modernisiert, hieß es.
Autobesitzer können damit den kleinen grünen Fahrzeugschein aus Papier künftig zu Hause lassen. Bei Kontrollen wird der Nachweis in der App anerkannt.
