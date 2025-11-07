Digitalisierung

Bundesverkehrsminister Schnieder, Digitalminister Wildberger und der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes Damm gaben in Berlin offiziell den Start der entsprechenden App bekannt. Mit der digitalen Lösung werde der Alltag der Menschen vereinfacht und die Verwaltung modernisiert. Fahrzeugbesitzer können den grünen Fahrzeugschein aus Papier künftig zu Hause lassen. Bei polizeilichen Kontrollen wird der Nachweis in der App anerkannt.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.