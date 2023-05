Medienmagazin

Fake-Demos: Stimmungsmache gegen die Ukraine - Medienscouts: Wie Jugendliche an Schulen aufklären

Inszenierter Protest: Wie Russland offenbar versucht, die Nato zu spalten | Medienscouts an Schulen: Thema der Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock | Medienförderung in Sachsen: Landesmedienanstalt soll Lokaljournalismus stärken

Schneider, Annika | 08. Mai 2023, 15:35 Uhr