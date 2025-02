Gefälschte Videos

Die angebliche Manipulation von Stimmzetteln ist ein Fake. (picture alliance / foto2press / Oliver Zimmermann)

Die Verbreitungswege der Videos ähnelten einem bereits bekannten russischen Vorgehen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Die Behörde bezieht sich bei ihrer Einschätzung auf zwei Interne-Filme, die in dieser Woche auftauchten. Sie suggerieren, dass die AfD bei der Bundestagswahl an diesem Sonntag benachteiligt wird. In einem der Videos ist ein gefälschter Wahlzettel zu sehen, auf dem die AfD fehlt. In einem anderen manipulierten Video werden Stimmzettel geschreddert, auf denen die AfD angekreuzt wurde.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte bereits im Vorfeld vor solchen Einflussnahmen aus Russland gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.