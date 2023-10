Krieg im Nahen Osten

Faktenchecker von Correctiv beklagen "Flut an Desinformation"

Das Recherchezentrum "Correctiv" beklagt im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten eine "Flut an Desinformation" in diversen sozialen Medien. Faktencheckerin Timmermann sagte im Deutschlandfunk, Desinformation werde als mächtige Waffe eingesetzt. Ähnlich wie in den ersten Wochen des Ukraine-Krieges sei die Situation unübersichtlich.

30.10.2023