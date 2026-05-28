Freudenberg

Die Tat hatte wegen des Alters der Täterinnen bundesweit Entsetzen ausgelöst. (Federico Gambarini/dpa)

Das verkündete das Landgericht Koblenz zum Ende eines Zivilverfahrens. Einen Strafprozess hatte es nicht gegeben, da die geständigen Täterinnen damals 12 und 13 Jahre alt gewesen waren. Sie hatten die 12-jährige Luise mit 74 Messerstichen getötet. Das Gericht sprach den Eltern und der Schwester des Mädchens nun Schmerzensgeld von insgesamt 125.000 Euro zu. Auch die Bestattungskosten in Höhe von rund 15.000 Euro sollen die Beschuldigten übernehmen. Hinzu kämen noch Kosten für den Anwalt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Luise vor ihrem Tod erhebliches Leid erfahren hatte. Die Tat hatte damals bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.