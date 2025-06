Ronnie Radke, Sänger der US-Band "Falling in Reverse" beim "Rock am Ring"-Auftritt vor zehntausenden Musikfans. (Screenshot / Bild-Livestream)

Hauptbands waren unter anderem Falling in Reverse, Korn, Bring Me the Horizon und Slipknot. Insgesamt standen an den drei ausverkauften Konzerttagen rund 100 Musikgruppen auf den Festivalbühnen. Es war die 40. Ausgabe von "Rock am Ring" in Nürburg in der Eifel. Das Zwillingsfestival "Rock im Park" in Nürnberg, bei dem zeitversetzt die gleichen Bands auftreten, gab es zum 30. Mal.

