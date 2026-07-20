Deutschlandfunk-Bericht

Mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Mord an Patrice Lumumba will die Familie jetzt den belgischen Staat verklagen. (picture-alliance / dpa / Central Press)

Patrice Lumumba war der erste Ministerpräsident des Kongos nach der Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960. Nach rund drei Monaten im Amt wurde er mit Unterstützung der USA und der belgischen Regierung abgesetzt. Später wurde er festgenommen und unter bis heute nicht völlig aufgeklärten Umständen ermordet. Mehr als sechs Jahrzehnte später war im März in Belgien nach langer Prüfung ein Gerichtsverfahren in dieser Sache zugelassen worden. Kurz darauf war allerdings der letzte der zunächst zehn Beklagten im Alter von 93 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.