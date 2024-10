Offener Brief

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer stellte sich konsequent gegen das NS-Regime und wurde dafür im Konzentrationslager Flossenbürg bei Regensburg hingerichtet. (picture alliance / World History Archive / -)

Die Funke-Mediengruppe zitiert aus einem Brief, wonach das Vermächtnis zunehmend von Antidemokraten, Fremdenfeinden und religiösen Hetzern verfälscht und missbraucht werde. So würden Zitate Bonhoeffers aus dem Zusammenhang gerissen und zu frommen Sprüchen oder Widerstandspathos

degradiert. Damit schmückten sich dann etwa christlich-nationalistische Trump-Anhänger in den USA oder deutsche Rechtsextremisten, deren Absichten Bonhoeffers Denken und Handeln diametral widersprächen. Unterschrieben haben den Brief 86 der rund 100 erwachsenen Nachkommen von Bonhoeffers Geschwistern.

Zuletzt hatten bereits deutsche und amerikanische Theologen gegen eine Vereinnahmung des NS-Widerstandskämpfers protestiert.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.