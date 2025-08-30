Trauerfeier in Saarlouis

Bis zu 2.000 Menschen waren in die Heimatstadt des 34-Jährigen gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Landespolizeipräsident Weiler sagte, der Getötete sei Polizeibeamter mit Leib und Seele gewesen. Nach dem Gottesdienst zog der Trauermarsch mit dem Sarg zum Friedhof.
Der Polizeioberkommissar war vergangene Woche in Völklingen erschossen worden. Er hatte mit Kollegen versucht, den mutmaßlichen Täter eines Überfalls auf eine Tankstelle zu fassen. Der Tatverdächtige wurde gefasst.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.