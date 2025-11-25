Es seien stichhaltige Beweise für das Giftgas Phosphin als Todesursache gefunden worden, meldeten türkische Medien unter Berufung auf das Dokument. Damit habe sich die Annahme bewahrheitet, dass Chemikalien zur Bekämpfung von Ungeziefer, die im Hotel der Familie eingesetzt wurden, zum Tod geführt hätten. Hinweise auf eine Lebensmittelvergiftung hätten sich dagegen nicht ergeben.
Die in Deutschland lebende türkische Familie war während ihres Urlaubs in Istanbul erkrankt und in einer Klinik gestorben.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.