Der sogenannte "Unabomber" Ted Kaczynski kurz nach seiner Verhaftung am 3. April in 1996 in Montana (imago stock&people)

Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Kaczynski war gestern bewusstlos in seiner Zelle in einem US-Bundesgefängnis gefunden worden und im Krankenhaus gestorben. Die Gefängnisleitung äußerte sich nicht zur Todesursache. Der 81-Jährige soll unheilbar an Krebs erkrankt gewesen sein.

Kaczynski hatte sich nach einer Karriere als Mathematiker radikalisiert. Zwischen 1978 und 1995 verschickte er 16 Paketbomben, durch die drei Menschen getötet und 23 verletzt wurden. Er begründete seine Taten mit der Zerstörung der Natur. Die Bezeichnung "Unabomber" stammte von den damaligen Ermittlern des FBI - als Abkürzung für "University and Airline Bomber". Seine ersten Sprengsätze waren an Universitätsprofessoren und Fluggesellschaften adressiert.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.