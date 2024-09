Bericht

Familien immer stärker von Wohnungslosigkeit bedroht

Familien sind einem Expertenbericht zufolge immer stärker davon bedroht, ihr Zuhause zu verlieren. Bei elf Prozent der Personen, die sich in Notfällen an nicht kommunale Hilfseinrichtungen gewandt hätten, lebten Kinder mit im Haushalt, heißt es in einem Bericht der Bundesarbeitsgemeinschft Wohnungslosenhilfe. Das sei ein neuer Höchststand.