Angriff in Uvalde

Familien von Opfern des Schusswaffenangriffs auf Schule in Texas verklagen Unternehmen

Familien von Opfern des Schusswaffenangriffs an einer Grundschule in der texanischen Stadt Uvalde haben mehrere Unternehmen verklagt. Es gebe eine direkte Verbindung zwischen dem Verhalten der Unternehmen und dem Schusswaffenangriff, erklärte Josh Koskoff, der Anwalt der Opfer. Ein Jugendlicher hatte im Mai 2022 in der Schule 19 Grundschüler und zwei Lehrer erschossen.