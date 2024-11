Familienministerin Paus fordert Zustimmung zu Kindergelderhöhung. (imago / Image Source / Pancake Pictures)

Viele Familien in Deutschland hätten die fünf Euro mehr ab dem 1. Januar fest eingerechnet, sagte die Grünen-Politikerin der "Bild"-Zeitung. Es sei darum höchste Zeit, dass der Bundestag das überparteilich beschließe. Die Kindergelderhöhung ist im sogenannten Steuerfortentwicklungsgesetz enthalten, das mehrere Aspekte enthält und nach dem Ende der Ampel-Koalition auf der Kippe steht. Die Union will dem Gesetz nicht in Gänze zustimmen. Die FDP kann sich vorstellen, beispielsweise eine Abmilderung der Kalten Progression zu unterstützen. Die Grünen zeigten sich offen dafür, allerdings nur, wenn gleichzeitig das Kindergeld angehoben wird. Bundesfinanzminister Kukies hatte erst vor kurzem betont, dass die Finanzierung einer Erhöhung gesichert wäre.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.