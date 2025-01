Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) stellt den aktuellen Altersbericht vor. (Kay Nietfeld/dpa)

Schwerpunkte der inzwischen neunten Ausgabe zur Lage der älteren Generation in Deutschland sind diesmal die Vielfalt der Lebenssituationen älterer Menschen und deren gesellschaftliche Teilhabe. Eine eigens eingesetzte Sachverständigen-Kommission war 2022 von Paus mit konkreten Themen beauftragt worden. So sollen die Veränderungen durch die Corona-Pandemie sowie die Generation der sogenannten Baby-Boomer und ihr Älterwerden in der Zukunft untersucht werden. Der Altersbericht wird seit 1993 einmal pro Legislaturperiode veröffentlicht.

Die Analyse soll Erkenntnisse zur Einkommens- und Wohnsituation betagter Menschen sowie zur Lage von Senioren mit Migrationsgeschichte liefern und wird um eine Stellungnahme der Bundesregierung ergänzt.

