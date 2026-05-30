Zu viel Medienkonsum schadet Kindern. (picture alliance / Bildagentur-online / Blend Images / Paco Navarro)

Es müsse eigentlich gesellschaftlicher Standard sein, dass Kinder unter drei Jahren überhaupt keinen Zugang zu digitalen Medien hätten, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung "Welt am Sonntag". Um das zu erreichen, könne über gesetzliche Regelungen zumindest nachgedacht werden. Eltern müssten viel deutlicher vermittelt bekommen, wie schädlich ein zu früher Medienkonsum für die Entwicklung ihrer Kinder sei.

Darüber hinaus will Prien über das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz regeln, dass Kinder rund um den vierten Geburtstag auf ihren Sprach- und Entwicklungsstand untersucht werden. Kinder mit besonderem Bedarf müssten vor allem im Jahr vor der Einschulung gezielt gefördert werden, betonte die Familien- und Bildungsministerin.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.