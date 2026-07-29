Nach CSD-Anschlag

Will Programme zur Deradikalisierung junger Menschen ausbauen: Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU. (IMAGO / pictureteam / IMAGO / Matthias Gränzdörfer)

Die Bundesländer sollten mehr Geld für Angebote gegen Radikalisierung bekommen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Konkret geht es um fünf Millionen Euro aus dem Förderprogramm. Die wissenschaftliche Begleitung zeige, dass Programme gegen Radikalisierung erfolgreich sein könnten, betonte Prien.

Zugleich verteidigte sie erneut die von ihr anvisierte Neuausrichtung des Programms, das zu einseitig auf linke Projekte und Identitätspolitik ausgerichtet sei. Unter anderen Menschen aus der queeren Community hatten beklagt, dass Beratungsangebote gekürzt würden.

"Demokratie leben!" ist ein 2014 aufgelegtes Programm des Bundes zur Unterstützung von Initiativen für Vielfalt, Demokratie und gegen Extremismus.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.