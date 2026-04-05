2. Fußball-Bundesliga

Polizisten stehen während einer Spielunterbrechung im Stadion auf dem Spielfeld vor dem K-Block mit den Fans von Dynamo Dresden. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Die Polizeidirektion Dresden teilte mit, den Verdächtigen werde unter anderem Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Der Deutsche Fußballbund kündigte an, der Kontrolausschuss werde gegen beide Vereine Ermittlungsverfahren einleiten. Beide Seiten würden in einem ersten Schritt zu Stellungnahmen aufgefordert.

Die Zweitliga-Partie war gestern Abend zeitweise unterbrochen worden, nachdem Anhänger beider Mannschaften über die Zäune geklettert waren und Pyrotechnik zündeten. Laut Polizei waren 750 Beamte im Einsatz. Die Partie endete 1:0 für Berlin.

Für Herthas Trainer Stefan Leitl rückte der Sieg angesichts der Krawalle in den Hintergrund gerückt. "Für Fußball-Deutschland ist es schon sehr enttäuschend, was heute Abend hier leider in Dresden passiert ist", sagte Leitl. Es gehe um Sport, alles andere habe nichts auf dem Spielfeld verloren.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.