"Unsere Kurv"

Welche Maßnahmen sind nötig, um die Sicherheit in Stadien zu gewährleisten? (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Sollte es bei der Innenministerkonferenz nächste Woche zu "handfesten Veränderungen" kommen, werde dies "nicht kommentarlos hingenommen", sagte ein Organisationssprecher im ZDF. Offen ließ er, wie diese Proteste aussehen könnten. In "Hinterzimmerterminen" seien "Verschärfungen und Grundrechtseingriffe" beschlossen worden, kritisierte er. Das sei zu verurteilen und mache fassungslos.

Fußballfans stellten sich an diesem Wochenende erneut bundesweit mit Nachdruck gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen - etwa mit einem provokanten Banner der Südkurve in München gegen Hamburgs Innensenator Grote oder vielerorts mit zwölf Minuten Stille in den Stadien. Die organisierten Fans befürchten etwa eine Personalisierung von Eintrittskarten, Stadionverbote auf Verdacht oder die Einführung KI-gestützter Gesichtserkennung.

Herrmann (CSU) spricht von Gespensterdiskussion: Befürchtete Beschlüsse stünden gar nicht an

Immer mehr Vereine und auch der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga hatten den Anhängern zuletzt Unterstützung zugesagt. Sachsens Innenminister Schuster sprach sich jüngst für einen Dialog aus. Man müsse "relativ bald" mit den Fans in Kontakt kommen, sagte der CDU-Politiker dem MDR.

Bayerns Innenminister Herrmann sprach von einer vollkommen unangebrachten Panikmache. Die aktuelle Debatte über vermeintliche Beschluss-Pläne der Innenministerkonferenz zur Stadionsicherheit sei eine Gespensterdiskussion, betonte der CSU-Politiker. Es würden angeblich geplante Maßnahmen kritisiert und Ängste geschürt, die auf der bevorstehenden Innenministerkonferenz in Bremen gar nicht anstünden. Dabei verwies er auf Themen wie Gesichtserkennung im Stadion und personalisiertes Ticketing. Stehplätze in Fußballstadien seien ein fester Bestandteil der Fankultur, und über Kollektivstrafen für Fans werde bei ihrer Konferenz in Bremen in der kommenden Woche ebenfalls nicht gesprochen.

