Joe Chialo, Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt von Berlin, Deutschland (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, wurde an der Fassade und am Eingangstor großflächig rote Farbe ausgekippt. Zudem wurden Schmiereien hinterlassen, die Bezug zum Gaza-Krieg haben. So heißt es in einem Schriftzug "Genocide Joe Cialo", zu deutsch: Völkermord Joe Cialo. Nach Angaben der Polizei übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erklärte, der Angriff auf das Wohnhaus des Senators überschreite jede Grenze. Auch die Grünen sprachen von Einschüchterungsversuchen.

Chialo war erst vor wenigen Tagen von propalästinensische Aktivisten bei einer Veranstaltung bedrängt und beleidigt worden.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.