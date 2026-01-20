Die Botschaft der Türkei in Berlin (Archivbild) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Wie die Polizei in der Hauptstadt mitteilte, hatten Sicherheitsmitarbeiter beobachtet, wie etwa 40 Menschen den Zaun mit roter Farbe beschmierten. Außerdem hätten sie auf dem Gehweg vor der Botschaft eine Parole mit weißer Farbe hinterlassen. Der Zaun der Botschaft von Südafrika wurde den Angaben zufolge ebenfalls beschmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flohen die mutmaßlichen Täter. Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren konnten festgenommen werden. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.