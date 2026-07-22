Das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit des zentralafrikanischen Landes erklärte, zudem seien derzeit knapp 2.500 Menschen an Ebola erkrankt. Demnach würden derzeit 82 Prozent aller Kontakte von bestätigten Ebola-Fällen nachverfolgt. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, ist laut Weltgesundheitsorganisation eine Quote von 90 Prozent nötig.
Ebola ist eine lebensbedrohliche Virus-Krankheit, die durch Körperkontakt und Körperflüssigkeiten übertragen wird. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, weil es für den derzeitigen Ebola-Erreger bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.