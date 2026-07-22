Fast 1.000 Menschen sind in der Demokratischen Republik Kongo bis jetzt an Ebola gestorben. (imago / xinhua / Shi Yu)

Das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit des zentralafrikanischen Landes erklärte, zudem seien derzeit knapp 2.500 Menschen an Ebola erkrankt. Demnach würden derzeit 82 Prozent aller Kontakte von bestätigten Ebola-Fällen nachverfolgt. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, ist laut Weltgesundheitsorganisation eine Quote von 90 Prozent nötig.

Ebola ist eine lebensbedrohliche Virus-Krankheit, die durch Körperkontakt und Körperflüssigkeiten übertragen wird. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, weil es für den derzeitigen Ebola-Erreger bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.