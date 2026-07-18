Strafverfolgung

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Unter den Gesuchten sind auch fast 100 sogenannte "Gefährder". Damit sind Menschen gemeint, denen die Sicherheitsbehörden schwere politische Straftaten zutrauen – etwa einen terroristischen Anschlag.
Rund 15.000 Fahndungen betreffen den Angaben zufolge Personen, die wegen Gewalttaten gesucht werden. Etwa 2.500 der Fahndungen sind Mord und Totschlag zuzuordnen.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.