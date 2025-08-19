Nach der spontanen pro-palästinensischen Demonstration in der Nähe des Berliner Reichstagsgebäudes nahm die Polizei fast 190 Menschen fest. (picture alliance / Sipa USA / PRESSCOV)

Insgesamt gebe es 183 Strafanzeigen, teilte die Polizei mit. Es werde wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Landfriedensbruchs sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Alle Festgenommen seien wieder auf freiem Fuß.

Polizeiangaben zufolge bei der Kundgebung mehrfach verbotene Parolen skandiert worden; die Beamten lösten die Veranstaltung daraufhin auf. Rund 20 Personen hätten die polizeilichen Absperrungen durchbrochen und sich unerkannt entfernt. Bei dem Einsatz seien fünf Beamte verletzt worden.

