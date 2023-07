Die Zahl der Kinder, die in Deutschland in Armut aufwachsen ist in den letzten Jahren gestiegen. (IMAGO / Thomas Eisenhuth)

Diese wird an einem bestimmten Haushaltseinkommen festgemacht. Bei einer vierköpfigen Familie liegt die Grenze bei 2.625 Euro netto. Der Anteil der von Armut betroffenen Minderjährigen hing dabei eng mit dem Bildungsniveau der Eltern zusammen: In Haushalten mit geringer beruflicher Qualifizierung waren fast 38 Prozent aller Kinder und Jugendlichen betroffen. Wenn die Eltern eine höhere Schul- und Berufsausbildung aufwiesen, sank damit auch die Gefahr für die Kinder, unter die Armutsgefährdungsgrenze zu fallen - und zwar deutlich. Konnten die Eltern beispielsweise einen Meistertitel oder ein abgeschlossenes Studium als höchsten Abschluss vorweisen, waren lediglich 6,7 % der Kinder und Jugendlichen von Armut bedroht.

Deutschland im EU-Vergleich im unteren Mittelfeld

In zwei Drittel aller EU-Staaten ist die Quote der armutsgefährdeten Unter-18-Jährigen niedriger als in Deutschland, beispielsweise in Slowenien, Tschechien und Dänemark. Dort waren, gemessen an den Bevölkerungszahlen, anteilig nur halb soviele Kinder und Jugendliche betroffen. Anders sieht es beispielsweise in Rumänien, Bulgarien und Spanien aus - dort war ihr Anteil am höchsten. Insgesamt waren im Jahr 2022 EU-weit rund 20 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

