Die Zahl der Evakuierten in der Provinz Punjab sei auf fast 2 Milionen Menschen gestiegen, sagte ein regionaler Beamter. Die Behörden stellten Zelte für Betroffene auf. Staatlichen Medien zufolge ordnete Punjabs Ministerpräsidentin Nawaz an, hunderte mobile Kliniken und medizinische Hilfslager einzurichten.
Auslöser für die Überschwemmungen in Pakistans bevölkerungsreichster Provinz ist ein ungewöhnlich starker Monsunregen. Die Zahl der Todesopfer stieg laut Medienberichten inzwischen über 40.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.