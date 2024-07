Verbraucherschutz

Flugstornierungen am Flughafen Köln/Bonn (Symbolbild) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Das waren etwa vier Prozent mehr Fälle als im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ging vor allem auf mehr Beschwerden im Bahnverkehr zurück. Mit fast 80 Prozent der Fälle kam der Großteil der Reklamationen aber erneut aus dem Flugsegment und bezog sich auf annullierte Flüge oder Verspätungen.

Die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr kümmert sich seit 2010 um Probleme bei Flug-, Bus-, Bahn- und Schiffsreisen. Sie wird von rund 400 Verkehrsunternehmen finanziert und vermittelt in Fällen, in denen Kunden und Verkehrsanbieter keine einvernehmliche Lösung finden können. Laut Schlichtungsstelle gelingt dies durch eigene Vermittlung in vier von fünf Fällen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.