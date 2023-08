Seenotrettungsorganisationen

Das Seenotrettungsschiff "Sea-Eye 4" (hier ein Archivbild) (ZB/ Bernd Wüstneck)

Die Organisation "Sea Watch" legte mit ihrem Boot Aurora mit 72 Menschen an Bord vor der süditalienischen Insel Lampedusa an. Die Flüchtlinge seien in internationalen Gewässern zwischen Malta und Kreta unterwegs gewesen.

Die Organisation "Sea-Eye" rettete nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Tagen 114 Menschen aus dem Mittelmeer. Sie seien in internationalen Gewässern zwischen Malta und der griechischen Insel Kreta aufgegriffen worden. Das Schiff sei nun auf dem Weg nach Malta, habe aber noch keine Genehmigung erhalten, einen Hafen anzulaufen.

Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.