Es habe einen Vorfall an einem Schacht in der Nähe von Johannesburg gegeben, teilte der Betreiber des Goldbergwerks mit. Rettungsmaßnahmen seien eingeleitet worden. Die eingeschlossenen Bergleute würden mit Lebensmitteln versorgt. Man gehe davon aus, dass sie in den nächsten Stunden befreit werden könnten. Nach Angaben der nationalen Bergarbeiter-Gewerkschaft sind die Arbeiter bereits seit gestern Abend eingeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.