Caritas-Bilanz

2025 gingen bei der katholischen Hilfsorganisation private Spenden in Höhe von knapp 40 Millionen Euro ein. Das entspricht dem Niveau des Vorjahres, wie Caritas International in Freiburg mitteilte. Der Leiter der Hilfsorganisation, Müller, sprach von beeindruckender Solidarität. Gleichzeitig ziehe sich der deutsche Staat aber zunehmend aus seinem humanitären Engagement zurück. Diese Kürzungen seien nicht nur moralisch falsch. Sie nähmen Deutschland auch politische Einflussmöglichkeiten, machten die Welt unsicherer und schadeten dem Land am Ende selbst, kritisierte Müller.
Die Caritas forderte die Bundesregierung auf, künftig jährlich mindestens drei Milliarden Euro für humanitäre Hilfe bereitzustellen.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.