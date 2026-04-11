Islamistische Gruppen

Die Strafen reichten von fünf Jahren bis zu lebenslanger Haft, teilte Justizminister Fagbemi in der Hauptstadt Abuja mit. Außerdem müssten die Verurteilten Rehabilitierungs- und Deradikalisierungsprogramme durchlaufen, um ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.
Die Verfahren sind Teil einer Prozessserie gegen mehr als 2.000 mutmaßliche Anhänger von Boko Haram und Islamischer Staat Provinz Westafrika. Die beiden Terrorgruppen wollen in Nigeria einen islamischen Staat errichten und haben in diesem Jahr ihre Angriffe auf das Militär verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.