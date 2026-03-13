Iran-Krieg
Fast alle Urlauber inzwischen sicher ausgeflogen

Aus dem Nahen und Mittleren Osten sind nach Angaben des Deutschen Reiseverbands inzwischen fast alle Touristen, die über Reiseveranstalter gebucht hatten, nach Deutschland zurückgekehrt. Mehrere zehntausend Urlauber seien in den vergangenen Tagen ausgeflogen worden.

    Ein Evakuierungsflug der Bundesregierung hat Urlauber aus den Golfstaaten geflogen. Leute empfangen sie am Airport Frankfurt freudig.
    Die Bundesregierung hat mit Sonderflügen mehr als 1000 Menschen aus den Golfstaaten zurück nach Deutschland gebracht. (picture alliance/dpa | Boris Roessler)
    Mehr als 1.100 Deutsche wurden von der Bundesregierung nach Deutschland gebracht. Laut Auswärtigem Amt gab es vier Sonderflüge aus Maskat im Oman sowie einen Sonderflug aus Riad in Saudi-Arabien. Das Angebot richtete sich vor allem an hilfsbedürftige Menschen.
    Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.