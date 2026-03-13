Iran-Krieg Fast alle Urlauber inzwischen sicher ausgeflogen
Aus dem Nahen und Mittleren Osten sind nach Angaben des Deutschen Reiseverbands inzwischen fast alle Touristen, die über Reiseveranstalter gebucht hatten, nach Deutschland zurückgekehrt. Mehrere zehntausend Urlauber seien in den vergangenen Tagen ausgeflogen worden.
Mehr als 1.100 Deutsche wurden von der Bundesregierung nach Deutschland gebracht. Laut Auswärtigem Amt gab es vier Sonderflüge aus Maskat im Oman sowie einen Sonderflug aus Riad in Saudi-Arabien. Das Angebot richtete sich vor allem an hilfsbedürftige Menschen.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.