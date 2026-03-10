Satellitenbild der Nuklearanlage in Isfahan im Iran. (AFP / -)

Der Tunnelkomplex sei das einzige Ziel, das bei den Angriffen Israels und der USA im vergangenen Juni offenbar nicht schwer beschädigt worden sei, sagte IAEA-Chef Grossi in Paris. Er bezifferte den ⁠Bestand ⁠in Isfahan auf etwas mehr ⁠als 200 Kilogramm. Weder die IAEA noch andere Beobachter hätten auf Satellitenbildern Anzeichen dafür entdeckt, dass das Material verlegt worden sei.

Seit den Angriffen im vergangenen Jahr ‌hat Teheran keine Informationen über den Verbleib des Urans übermittelt und Inspektoren den Zutritt zu den bombardierten Stätten verwehrt. Die USA und Israel begründen ihre aktuellen Angriffe unter anderem damit, dass der Iran kurz vor dem Bau einer Atombombe stehe. Nach Angaben der IAEA gibt es keine glaubwürdigen Hinweise auf ein koordiniertes Atomwaffenprogramm Teherans.

