Rückzug der Fossilen

Solarenergie hat EU-weit einen Anteil von elf Prozent im Strommix. (picture alliance / CHROMORANGE / CHROMORANGE)

Der Anteil des durch Kohle erzeugten Stroms sei im vergangenen Jahr auf unter zehn Prozent gesunken, heißt es in einer Analyse der Energie-Denkfabrik Ember. Stromerzeugung aus Gas hatte 2024 noch einen Anteil von knapp 16 Prozent. Insgesamt machten fossile Brennstoffe etwa 29 Prozent der Stromerzeugung in der EU aus. Die erneuerbaren Energien produzierten mit 47,5 Prozent beinahe die Hälfte des Stroms. Atomkraft hatte einen Anteil von fast 24 Prozent.

Beim Start des europäischen Green Deals im Jahr 2019 hätten nur wenige gedacht, dass die Energiewende in der EU so weit fortgeschritten sein könnte, erklärten die Autoren, die Daten zur Stromerzeugung und -nachfrage in allen 27 EU-Ländern analysiert hatten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.