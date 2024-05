Analyse

Fast die Hälfte deutscher Unis wird von Frauen geleitet

Immer mehr Frauen sind an einer staatlichen deutschen Hochschule in einer Leitungsfunktion tätig. Laut einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh haben derzeit 42 Prozent der öffentlichen Universitäten eine Rektorin oder eine Präsidentin.