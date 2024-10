Save the Children beklagt die zunehmende Anzahl an Kindern, die weltweit in Konfiktgebieten leben. (AFP/Justin TALLIS)

Der Anteil habe sich in 30 Jahren fast verdoppelt, heißt es in einem Bericht. 2023 lebte demnach jedes fünfte Kind weltweit in einem Konfliktgebiet. Mitte der 90er Jahre war jedes zehnte Kind betroffen. Auch die Zahl der schweren Verbrechen an Kindern in kriegerischen Auseinandersetzungen hat dem Bericht zufolge zugenommen. Sie lag 2023 mit rund 32.000 bestätigten Fällen auf einem Rekordniveau.

Laut Save the Children gibt es derzeit weltweit 59 bewaffnete Konflikte. Dies sei der höchste Stand seit dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.