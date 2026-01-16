Social Media

Das teilte die australische Regierung mit. Plattformen wie Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit oder Twitch dürfen seit dem 10. Dezember nur von Personen genutzt werden, die älter als 16 Jahre sind. Ausgenommen sind verschiedene Messengerdienste wie WhatsApp oder der Facebook Messenger. Bei Verstößen drohen den Unternehmen Bußgelder von umgerechnet bis zu 28,5 Millionen Euro. Die Plattform Reddit hat gegen das Verbot Klage eingereicht.
