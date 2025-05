In Deutschland arbeitet fast jede zweite Frau in Teilzeit. (Unsplash | Jason Goodman)

Bei den Männern sind es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zwölf Prozent. Insgesamt arbeitet fast ein Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland in Teilzeit.

Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen betrug im vergangenen Jahr gut 77 Prozent. Bei den Männern lag die Quote mit 81 Prozent rund sieben Prozentpunkte höher als bei den Frauen mit 74 Prozent.

Bundesarbeitsministerin Bas hatte am Wochenende in der "Bild am Sonntag" familienfreundlichere Arbeitsbedingungen gefordert, um die Erwerbstätigkeit von Frauen zu steigern. Es gebe Frauen, die unfreiwillig in der Teilzeitfalle säßen, so Bas.

