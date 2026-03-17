Das zeigt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Rund zwei Drittel finden die Mitarbeitenden gut, viele halten sie auch für kompetent. Aber: Fast jede zweite Person sagt, Termine im Jobcenter helfen nicht dabei, eine Abeit zu finden. Die Betroffenen kritisieren zum Beispiel, dass Beraterinnen und Berater vor allem Forderungen stellen, statt wirklich zu helfen.
Laut der Umfrage sind Langzeitarbeitslose schwer zu vermitteln, weil viele Betroffene krank sind oder keine Ausbildung haben. Fachleute fordern deshalb mehr Unterstützung, etwa durch Weiterbildung und konkrete Jobangebote.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.