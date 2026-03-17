Umfrage
Fast jedem Zweiten bringt ein Termin beim Jobcenter nichts

Viele Langzeitarbeitslose sind zwar mit ihrem Jobcenter zufrieden. Bei der Jobsuche bringt es ihnen aber aus ihrer Sicht oft nichts.

    Das Logo der Agentur für Arbeit: ein stilisiertes weißes A in einem roten Kreis
    Viele Langzeitarbeitslose beklagen zu wenig Unterstützung Stellen Arbeitssuche.. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Das zeigt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Rund zwei Drittel finden die Mitarbeitenden gut, viele halten sie auch für kompetent. Aber: Fast jede zweite Person sagt, Termine im Jobcenter helfen nicht dabei, eine Abeit zu finden. Die Betroffenen kritisieren zum Beispiel, dass Beraterinnen und Berater vor allem Forderungen stellen, statt wirklich zu helfen.
    Laut der Umfrage sind Langzeitarbeitslose schwer zu vermitteln, weil viele Betroffene krank sind oder keine Ausbildung haben. Fachleute fordern deshalb mehr Unterstützung, etwa durch Weiterbildung und konkrete Jobangebote.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.