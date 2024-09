Schüler werden in einem Klassenraum unterrichtet. (picture alliance / empics / Ben Birchall)

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Unter den Lehrern fielen elf Prozent in diese Kategorie. In beiden Personengruppen ist der Anteil in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. - Eine Person hat eine Einwanderungsgeschichte, wenn sie selbst oder beide Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert sind.

Bei 12 Prozent der Schülerschaft war nur ein Elternteil nach Deutschland eingewandert, 59 Prozent hatten keine Einwanderungsgeschichte.

