Statistisches Bundesamt

Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als schwerbehindert gelten demnach Menschen, denen die Versorgungsämter einen Behinderungsgrad von mindestens 50 zuerkannt und einen gültigen Ausweis ausgehändigt haben.
Behinderungen bestehen laut der Statistik vergleichsweise selten seit der Geburt oder dem Kindesalter. Nur drei Prozent der Schwerbehinderten waren Kinder und Jugendliche. Knapp die Hälfte der Betroffenen waren zwischen 55 und 74 Jahre alt. Die allermeisten schweren Behinderungen wurden durch eine Krankheit verursacht.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.