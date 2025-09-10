Monsunregen

Das gab das UNO-Nothilfebüro Ocha bekannt. Die Zahlen könnten demnach weiter steigen. In den vergangenen Wochen mussten wegen der Wassermassen Millionen Menschen ihre Häuser verlassen. Der Nationalen Katastrophenschutzbehörde zufolge gab es bislang mehr als 900 Todesopfer. Starke Regenfälle sind in Pakistan während der Monsunzeit von Juni bis September nicht ungewöhnlich. Die Niederschläge fallen dieses Jahr jedoch besonders heftig aus.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.