Demokratische Republik Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind immer mehr Menschen auf der Flucht. (AFP / GLODY MURHABAZI)

Das seien mehr als je zuvor, teilte die Internationale Organisation für Migration in Genf mit. Die IOM beruft sich auf eigene Datenerhebungen. Allein in den östlichen Provinzen, die wegen ihres Rohstoffreichtums von Milizen umkämpft sind, befinden sich demnach etwa 5,6 Millionen Binnenflüchtlinge. Nach Angaben der UNO-Organisation verschärft sich die Sicherheitslage insbesondere in Nord-Kivu und Ituri weiter, der Bedarf an humanitärer Hilfe wird größer.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.