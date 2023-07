Freiwillige posieren im finnischen Kuopio nackt für den amerikanischen Kunstfotografen Spencer Tunick. (IMAGO / Lehtikuva / IMAGO / Matias Honkamaa)

Die Aktion startete gestern früh um drei Uhr in den Parks der Stadt, wo die Menschen nackt inmitten von riesigen Blumen-Installationen posierten. Weitere Aufnahmen erfolgten an Ufern von nahegelegenen Seen. Tunick hat sich mit seinen Nackt-Aktionen weltweit einen Namen gemacht. Im vergangenen November beispielsweise posierten für ihn tausende Australier am Bondi Beach von Sydney, um auf das Risiko von Hautkrebs aufmerksam zu machen.

