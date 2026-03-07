Im vergangenen Jahr scheiterten 60 Prozent aller Versuche, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei berichtet. In etwa 32.800 Fällen kam es nicht zur Rückführung.
Ein Grund ist, dass Ausreisepflichtige nicht an ihrer Adresse angetroffen werden. Hessens Innenminister Poseck, CDU, schlug vor, nicht auffindbare Migranten per Handy-Ortung zu suchen. Sachsens Innenminister Schuster, ebenfalls CDU, signalisierte Unterstützung für diesen Vorstoß.
