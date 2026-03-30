Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Berechnungen des Europaparlaments berichtet, sind für Deutschland in den sieben Jahren bis 2034 57,3 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind elf Prozent weniger als im letzten Mehrjahres-Budget. Demnach dürften vor allem die deutschen Landwirte weniger Mittel erhalten. Der EU-Haushalt für die Mitgliedsstaaten verringert sich insgesamt um acht Prozent, sodass auch anderen Ländern weniger Geld zur Verfügung stehen wird.
Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.