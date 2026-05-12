Deutschland habe wieder Grenzkontrollen eingeführt, die einen abschreckenden Effekt hätten. Zugleich warb Bardella in dieser Frage für eine Kooperation mit Deutschland und Italien.
Im kommenden Jahr findet in Frankreich die Präsidentschaftswahl statt. Sollte auch ein Berufungsgericht die Nichtwählbarkeit der früheren Parteivorsitzenden Le Pen wegen Veruntreuung bestätigen, rechnen Beobachter damit, dass sich Bardella um das höchste Staatsamt bewirbt.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.