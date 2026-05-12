Frankreich

FAZ-Interview: Vorsitzender des Rassemblement National, Bardella, distanziert sich von AfD

Der Vorsitzende des französischen Rassemblement National, Bardella, hat sich von der AfD distanziert. Viele Positionen der AfD seien mit den Grundsätzen seiner Partei unvereinbar, sagte Bardella der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die AfD habe einen starken europafeindlichen Flügel, der einen EU-Austritt fordere. Das sei nicht die Position des Rassemblement National. Zugleich lobte Bardella die Migrationspolitik von Bundeskanzler Merz.