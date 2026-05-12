Frankreich
FAZ-Interview: Vorsitzender des Rassemblement National, Bardella, distanziert sich von AfD

Der Vorsitzende des französischen Rassemblement National, Bardella, hat sich von der AfD distanziert. Viele Positionen der AfD seien mit den Grundsätzen seiner Partei unvereinbar, sagte Bardella der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die AfD habe einen starken europafeindlichen Flügel, der einen EU-Austritt fordere. Das sei nicht die Position des Rassemblement National. Zugleich lobte Bardella die Migrationspolitik von Bundeskanzler Merz.

    Der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella
    Der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella (Archivfoto) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Aurelien Morissard)
    Deutschland habe wieder Grenzkontrollen eingeführt, die einen abschreckenden Effekt hätten. Zugleich warb Bardella in dieser Frage für eine Kooperation mit Deutschland und Italien.
    Im kommenden Jahr findet in Frankreich die Präsidentschaftswahl statt. Sollte auch ein Berufungsgericht die Nichtwählbarkeit der früheren Parteivorsitzenden Le Pen wegen Veruntreuung bestätigen, rechnen Beobachter damit, dass sich Bardella um das höchste Staatsamt bewirbt.
    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.