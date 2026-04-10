Zeitungs-Recherche
FAZ: Wenig Erfolge für AfD-nahe Listen bei Betriebsratswahlen

Bei den laufenden Betriebsratswahlen in der Metallindustrie haben die der AfD nahestehenden Listen nach Recherchen der FAZ bisher keine größeren Erfolge erzielt.

    Das Logo der Automarke Mercedes-Benz der Daimler AG ist am 24.07.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) auf einem Gebäude des Werks Untertürkheim, in dem sich auch die Konzernzentrale befindet, zu sehen.
    Im Daimler-Werk Untertürkheim wurde der als AfD-nah geltende Verein "Zentrum" gegründet, der nach FAZ-Recherchen wenig erfolgreich bei den Betriebsratswahlen 2026 war. (picture alliance/dpa - Marijan Murat)
    Die "Frankfurter Allgemeine" bezieht sich dabei auf die Ergebnisse des Vereins Zentrum, der sich als "alternative Gewerkschaft" bezeichnet, in der Automobilbranche und bei den Zulieferern. Gegründet wurde der Verein 2009 im Mercedes-Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim.
    Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte, von einem Rechtsruck in den Betrieben könne keine Rede sein. Ein Beispiel sei ein VW-Werk in Zwickau. Dort sei schon vom rechten Umsturz phantasiert worden, meinte Benner. Ihre Gewerkschaft habe jetzt aber wieder 29 von 35 Mandaten geholt. Die Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Resch, zeigte sich weiterhin besorgt. Gesellschaftliche und politische Konfliktlinien würden zunehmend gezielt in die Betriebe und Gremien hineingetragen, kritisierte Resch.
    Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.