Zeitungs-Recherche

Die "Frankfurter Allgemeine" bezieht sich dabei auf die Ergebnisse des Vereins Zentrum, der sich als "alternative Gewerkschaft" bezeichnet, in der Automobilbranche und bei den Zulieferern. Gegründet wurde der Verein 2009 im Mercedes-Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim.
Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte, von einem Rechtsruck in den Betrieben könne keine Rede sein. Ein Beispiel sei ein VW-Werk in Zwickau. Dort sei schon vom rechten Umsturz phantasiert worden, meinte Benner. Ihre Gewerkschaft habe jetzt aber wieder 29 von 35 Mandaten geholt. Die Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Resch, zeigte sich weiterhin besorgt. Gesellschaftliche und politische Konfliktlinien würden zunehmend gezielt in die Betriebe und Gremien hineingetragen, kritisierte Resch.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.